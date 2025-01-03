محافظ الوادي الجديد يتفقد عددا من المنشآت لبحث استغلالها

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عددا من المنشآت لبحث استغلالها على الوجه الأمثل، يرافقه إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من القيادات التنفيذية.

وأوضح الزملوط، تفقد منشآت المركز الإقليمي للثروة المعدنية، موجهًا بنقل العاملين بالمركز إلى العاصمة الإدارية بالمحافظة، وإقامة سور حول الاستراحات المستغلة بالمركز.

كما تفقّد مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية، مُوجهًا بنقل العاملين لمبنى الإدارة المركزية للمياه الجوفية، وبحث ودراسة استغلال البنايات للصالح العام بعد انتقال العاملين.

كما وجّه الوحدة المحلية بمركز الخارجة باتخاذ إجراءات إزالة المباني الصادر لها قرار إزالة.