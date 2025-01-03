إصابة 12 إسرائيليا خلال الهروب للملاجئ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة في إسرائيل بعد رصد الصاروخ اليمني، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية.

ونقلت شبكة الجزيرة نت عن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين أنه "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته"، مؤكدا أنه "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".