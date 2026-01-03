انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في أربع دوائر بمحافظة البحيرة

فتحت جميع مراكز الاقتراع بمحافظة البحيرة أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في الدوائر الأربع التي تُجرى بها إعادة الانتخابات، وهي: الدائرة الرابعة التي تضم المحمودية والرحمانية ورشيد، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة كوم حمادة ومركز بدر.

ويجري استقبال الناخبين في أربع دوائر بالمحافظة، حيث تضم الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية ورشيد) مرشحَين يتنافسان على مقعد واحد، وهما: خالد أبو أحمد «حماة الوطن»، ومحمد عباسي «مستقل»، بينما حسم سامح عبد المحسن شاور «مستقبل وطن» المقعد الأول من الجولة الأولى.

أما الدائرة الخامسة (حوش عيسى) فمخصَّص لها مقعد واحد فقط، يتنافس عليه مرشحان، وهما ممدوح جاب الله، وعصام الصافي «مستقلان»، وفي الدائرة السادسة (الدلنجات)، المخصص لها مقعد واحد أيضًا، فتخلو من أي مرشحين من أحزاب القائمة الوطنية، ويتنافس على مقعدها اثنان، وهما: محمد الدامي، ومحمود الكومي «مستقلان».

والدائرة التاسعة (كوم حمادة ومركز بدر)، المخصَّص لها مقعدان، تشهد منافسة قوية بين أربعة مرشحين، وهم: عاصم مرشد «مستقبل وطن»، ومحمد بلتاجي، ومحمد زايد، ومحمد عمار «مستقلون».

وبلغ عدد المقار الانتخابية في الدوائر الأربع بمحافظة البحيرة 271 مقرًا، تضم 300 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين المقيدين بكشوف الناخبين مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين.