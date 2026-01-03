إقبال شبابي ونسائي في إعادة انتخابات النواب بدائرة المنتزه في الإسكندرية

شهدت مراكز الاقتراع بدائرة المنتزه في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إقبالًا متباينًا من المواطنين، خاصة الشباب والسيدات؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي أُلغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجرى استقبال الناخبين للاقتراع السري المباشر؛ لاختيار واحدًا من بين المتنافسان "هشام الرحماني، وعطا سليم"، مرشحا حزب حماة الوطن، للفوز بالمقعد الوحيد المتبقي بالدائرة، لتكتمل المقاعد الـ4 المخصصة لها، بعدما يضاف إلى جانب 3 نواب آخرين فازوا من الجولة الأولى وهم: أشرف سردينة، ورمضان بطيئة "مستقبل وطن"، ومحمد حسين الحمامي "الجبهة الوطنية" والتي لا تزال الطعون المقدمة ضد فوزهم محل نظر محكمة النقض.

وشهدت اللجنتان رقما 123 و124 بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات، الواقعة في شارع أحمد عبدالوهاب، حضورًا ملحوظًا من الناخبين، وكذلك اللجنة رقم 125 بمدرسة عاطف صدقي التجريبية، الكائنة في شارع الجراج، والمدرستان تقعان في منطقة الرأس السوداء، وتتبعان نطاق قسم شرطة ثالث المنتزه.

فيما شهدت اللجنتان رقما 142 و143 والتي يترأسهما المستشارين: محمد شرف، ورشا سليمان بهيئة قضايا الدولة، بمدرسة الرحمانة الإبتدائية، الواقعة في عزبة الرحمانية، حضورًا ملحوظًا من الناخبين، والمدرسة تتبع نطاق قسم شرطة ثالث المنتزه.

ووفقًا لما رصدته "الشروق" فقد شهد محيط مراكز الاقتراع إجراءات تأمينية من قوات الشرطة، وتنظيمية مكثفة من الجهات الإدارية، حيث وضعت المظلات والشوادر لانتظار المواطنين، والعمل على توافر سبل الراحة لهم.

وتعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة الإسكندرية من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع مديريات: "الأمن، والصحة، والتربية والتعليم، وحي أول وثانٍ المنتزه"، والجهات المعنية؛ لتلقي أي شكاوى وتذليل العقبات أمام الناخبين داخل لجان الاقتراع.

ومن جهتها تعمل محافظة الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية، حيث تم تشكيل غرف عمليات ستعمل على مدار الساعة داخل حي أول وثانٍ المنتزه، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكدت المحافظة، جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الانتخابية بمولدات كهربائية، وتجهيز أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

يُذكر أن إعادة الانتخابات في الإسكندرية تُجرى في الدائرة الأولى ومقرها "المنتزه" التي تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، بداخلهم 152 لجنة فرعية، بإجمالي مليون و263 ألفًا و674 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين على نطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه.