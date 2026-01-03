فُتح في التاسعة صباحا بالدائرة السابعة بمركز البلينا محافظة سوهاج، 48 مقرا انتخابيا بإجمالي 55 لجنة فرعية؛ لاستقبال 354 ألفا و447 ناخبا وناخبة، ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة، والمقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 3 و4 من شهر يناير الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات بالدائرة السابعة بالبلينا، وتتم المنافسة بين أربعة مرشحين للفوز بمقعدين.



ومن جهته، شدد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كل سُبل الدعم اللازمة لعملية تصويت المواطنين.

وقال "سراج" إن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مشيرًا إلى جاهزية غُرفة العمليات الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومجالسها القروبة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان والمقار الانتخابية.

ولفت محافظ سوهاج، إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكل الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توافر كل سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.