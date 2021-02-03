الحكومة اليمنية تنفي صحة الاتهامات الموجهة إليها في تقرير لجنة الخبراء الدولية

انعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع افتراضي بين ممثلي الوزارات والجهات المختصة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع ممثلي فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن الاجتماع تم تكريسه للتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير "والمتضمن عددا من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة".

وقدم ممثلو الحكومة، حسب ما أفادت "سبأ"، "إيضاحات شاملة حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير".

وأشار ممثلو الحكومة إلى أن فريق الخبراء" كان يفترض ومن منطلق واجباته الجلوس قبل إصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق".

وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلد في فترة الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدوا: "أن ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وأن هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هي عليه وكانت ستقود إلى مجاعة واسعة".

بدوره أكد فريق الخبراء على تقديره للإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام القادمة.