 فيديو.. السجيني عن عقار الدائري المحترق: تراكم لـ50 عاما من ترهل منظومة الإدارة المحلية - بوابة الشروق
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فيديو.. السجيني عن عقار الدائري المحترق: تراكم لـ50 عاما من ترهل منظومة الإدارة المحلية

حريق عمارة الدائري بالهرم
حريق عمارة الدائري بالهرم

نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:02 ص

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حريق عقار فيصل المخالف قائلًا إن الواقعة «تراكم لـ50 عامًا من ترهل منظومة الإدارة المحلية».

وقال «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، اليوم الثلاثاء، إن مثل تلك الملفات لا يمكن أن تُحل من جهة واحدة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المؤسسات الحكومية يجب أن تشارك البرلمان للوقوف على حل مشكلة العقارات المخالفة، لافتًا إلى دور وسائل الإعلام في توعية المواطن بالالتزام بالقانون.

وتباشر نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد شحاتة، وبسكرتارية أحمد الحناوي، التحقيق مع مالك عقار الدائري المحترق بتهمة البناء بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بإزالة العقار وفقاً لقرار الحي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأساتذة كلية الهندسة، بعد الحريق الهائل الذي التهم مصنعا ومخزنا للأحذية أسفل البرج السكني في حرم الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة.

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