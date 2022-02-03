كشف ملابسات فيديو على موقع إخواني عن قيادة سيارة برعونة أمام مدرسة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن قيام بعض الأشخاص باستقلال سيارة وقيادتها برعونة أمام إحدى المدارس.

وتمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تضمن قيام بعض الأشخاص باستقلال سيارة "ملاكي" وقيادتها برعونة أمام إحدى المدارس وإعتلاء أحدهم سقف السيارة والآخر على نافذة الباب الخلفي، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وأفادت بأنها تركت السيارة للإصلاح بإحدى ورش تصليح السيارات بالمنطقة محل الواقعة.

وتم ضبط مالك الورشة المشار إليها ونجله لقيام الأخير بارتكابه الواقعة المنوه عنها بصحبة أصدقائه، وذلك دون علم والده، وبمواجهته اعترف بمضمون التحريات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.