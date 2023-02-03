قطر والولايات المتحدة تبحثان القضية الفلسطينية

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، التي تزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجال الطاقة، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما أمن المنطقة، والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية تهيئة المناخ السياسي للقضية الفلسطينية، والعودة إلى مفاوضات هادفة تحقق حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ومن جانبها، أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، عن تقدير بلادها لدولة قطر على جهودها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.