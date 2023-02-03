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ملك هولندا يفلت من تصويت للبرلمان على إلزامه بتسديد الضرائب

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 12:46 ص

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي اليوم الخميس، أن ملك هولندا فيليم ألكسندر لا يزال غير ملزم بدفع الضرائب بعد أن وافقت أقلية من أعضاء البرلمان على اقتراح في تصويت بهذا الشأن.

ووفقا للدستور ، لا ينبغي على الملك وزوجته ماكسيما ووريثة العرش الأميرة أماليا ووالدة الملك ، الأميرة بياتريكس ، دفع الضرائب.

وفي أكتوبر الماضي، طالبت أغلبية برلمانية بإلغاء الإعفاء الضريبي للعائلة المالكة.

ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء أن هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين لتغيير الدستور، أي 100 من أصل 150 نائبا، في حين صوت 90 نائبا فقط لصالح الاقتراح.

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