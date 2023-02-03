قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي على مدار تاريخه؛ لم يعرف معنى مصطلح «مستحيل»، مؤكد أن جميع الصعوبات والمعوقات تذوب أم روح الفانلة الحمراء - وإن كان الأهلي في أسوء حالاته- معقبا «الأهلي يتحول إلى كائن شرس.. عندما يمثل سمعة مصر أمام العالم».

واستشهد خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الخميس، على حديثه بتحقيق النادي الأهلي برونزية العام قبل الماضي في ظل غياب ثلث الفريق من اللاعبين عن المشاركة؛ بسبب بطولة الأمم الأفريقية، متابعا: «بدون ما حد يزعل مني أنا الدولاب عندي مليان برونزيات.. خلاص زهقت برونزيات وعايزين ذهب أو فضة».

وأضاف أن مقارنة المدير الفني الحالي مارسيل كولر، بنظيره السابق بيتسو موسيماني؛ ظالمة من وجهة نظره، موضحا أن «موسيماني» خلال فترته الأولى حقق في بداياته انتصارات تاريخية على الوداد ثم مباراة «القاضية ممكن» التي حقق على إثرها بطولة إفريقيا أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، فضلا عن تحقيق بطولة إفريقيا العاشرة، ولكن مستوى اللاعبين انخفض نتيجة الإجهاد وذلك عجّل برحيله.

وأوضح أن التعادلات الأخيرة للمدرب مارسيل كولرفي بطولة الدوري؛ لا تقلل من كفاءة المدرب - ولكن سوء أداء من اللاعبين- متابعا: «موسيماني من أفضل المدربين في تاريخ القارة الإفريقية والنادي الأهلي بالنتائج والألقاب باستثناء الفترة الأخيرة التي شهدت سوء نتائج؛ بسبب انخفاض مستوى اللاعبين والإجهاد».