أعلن المخرج السعيد منسي، عن تقديم العرض المسرحي"الحب في زمن الكوليرا" في موسم جديد بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، على مدار شهر فبراير الجاري، تبدأ اعتبارا من بعد غد/الأحد/ وحتى 4 مارس المُقبل.

و"الحب في زمن الكوليرا"من العروض المسرحية المتميزة التي قدمتها فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان في أكثر من موسم مسرحي ناجح على الصعيدين الجماهيري والنقدي، كما كان لها مشاركة خاصة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الأخيرة، واستطاع العرض أن يقتنص الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي مُتكامل.

وحصل مخرج العرض السعيد منسى على جائزة أفضل إخراج، وفاز حامد السحرتي بجائزة أفضل أشعار، وفاز بجائزة أفضل تأليف موسيقى وليد الشهاوي، وفاز مينا بباوى بجائزة أفضل دراما تورج، والعرض مأخوذ عن رواية "الحب فى زمن الكوليرا" للكاتب العالمى جابرييل جارسيا ماركيز، وهو توليفة تجمع بين السرد والتمثيل والغناء والاستعراض، وتروى أحداث الرواية قصة حب بين رجل وامرأة منذ المراهقة، وحتى ما بعد بلوغهما السبعين، وتصف ما تغير حولهما من أحداث.

والمسرحية كتابة مينا بباوى، وإخراج السعيد منسى، وبطولة دينا أحمد، ومحمد فريد، وشمس الشرقاوى، ونسمة عادل، ودينا السواح، ومحمد صلاح الدين، ومحمود البيطار، وعصام الدين شرف، وأبانوب لطفى، وآية خلف، ومى السباعى، ووفاء عمرو قابيل، وتأليف موسيقى وليد الشهاوى، وأشعار حامد السحرتى، واستعراضات محمد ميزو، ومخرج منفذ إنجى إسكندر، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة.