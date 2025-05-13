الشرطة البريطانية تعتقل رجلا للاشتباه في إضرامه النيران بمنزل ستارمر

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اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، رجلا للاشتباه في إضرامه النيران عمدا بمنزل رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأمس الاثنين، فتحت شرطة لندن تحقيقا غداة حريق اندلع ليل الأحد، في منزل رئيس الوزراءالبريطاني شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت شرطة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحا بلاغا بشأن هذا الحريق.

وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.

وعاش ستارمر في هذا المنزل، الواقع في كينتيش تاون، ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو وانتقاله للإقامة في داونينج ستريت.

ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.