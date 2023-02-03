جناح البيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 يشهد أنشطة بيئية وتوعوية مختلفة

تنفيذ 40 ورشة عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات.. واستقبال 20 طفلا من ذوي الهمم

شهد جناح وزارة البيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٣ في دورته الـ54، تنفيذ عديد من الأنشطة البيئية والتوعوية المتنوعة والتي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور المتردد على المعرض، والذي يُقام هذا العام تحت شعار: على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تهدف من خلال المشاركة فى المعرض إلى رفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع من خلال الاتصال المباشر، وإبراز مهام وزارة البيئة وقطاعاتها المختلفة، مضيفة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أكبر المعارض التي يتم تنفيذها في مصر ويتمتع بإقبال جماهيري هائل مما يتيح الفرصة للاتصال المباشر مع عدد كبير من الجمهور المتفاعل من جميع أنحاء الجمهورية.

وشارك الأطفال في ورش العمل الفنية القائمة على إعادة استخدام المخلفات مع توعيتهم بضرورة الإستفادة من كل المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى لتقليل الانبعاثات والحد من ظاهرة التغيرات المناخية ضمن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة كما شارك الأطفال في عدد من الألعاب البيئية للتمييز بين السلوكيات الإيجابية والسلبية على البيئة وأيضا المشاركة بتلوين القصص المفيدة عن المحميات الطبيعية والحفاظ على البيئة.

كذلك إقامة مسابقات عن تصحيح بعض المفاهيم البيئية وتوزيع بعض الهدايا القيمة من كتيبات التوعية والشنط القماش كبديل عن الشنط البلاستك ضمن مبادرة الوطنية الحد من أستخدام البلاستيك تلك المبادرات والمشروعاتها المختلفة التي يتم عرضها من خلال شاشة العرض بجناح الوزارة لتوعية المترددين بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة: مثل (المبادرة الرئاسية إتحضر للأخضرلرفع الوعي البيئي -إيكو إيجيبت -إدارة المخلفات الصلبة- E-tadwer-مشروع البايوجاز- وغيرها.

وتم تنفيذ 40 ورشة عمل ثقافية وفنية عن إعادة استخدام المخلفات، ومناقشة دور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة، كما تناولت الرد على أسئلة المترددين على جناح الوزارة فيما يخص مشاركة الاطفال في المبادرة الرئاسية إتحضر للأخضر، والدور المتميز لوزارة البيئة فيcop27 وماذا بعد نجاح المؤتمر، وتوضيح دور الوزارة في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر، كما تم توزيع مجموعة من الكتيبات الخاصة بالتوعية البيئية وبالمواضيع البيئية المختلفة.

وزيار الجناح عديد من الشخصيات العامة والصحفيين وأعضاء مجلس النواب الذين أشادوا بما يقدمه جناح الوزارة، كما تم استقبال 20 طفلا من ذوي الهمم وتنفيذ بعض ورش العمل الفنية والتلوين في جو من السعادة والبهجة بما يتناسب مع قدراتهم.

وبناءا على التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والثقافة في نشر الوعي البيئى، تم تنفيذ عديد من الفعاليات بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل داخل الجناح الخاص بهم من عرض أغاني بيئية (بذرة وميما) وتنفيذ ما يقرب من 10 ورش عمل فنية عن إعادة استخدام المخلفات للأطفال وأولياء الأمور.

هذا ومن المقرر أن تستكمل وزارة البيئة تلك الأنشطة حتي نهاية المعرض في السادس من فبراير الجاري وتدعو وزارة البيئة أولياء الأمور والأطفال بزيارة الجناح للاستفادة من ورش العمل الفنية والثقافية والمطبوعات القيمة الخاصة بالوعي البيئي.