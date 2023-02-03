ألمانيا: تفجير قنبلة من الحرب العالمية عُثِر عليها على خط حديدي

من المنتظر أن يقوم خبراء متخصصون بتفجير قنبلة من الحرب العالمية كان قد تم العثور عليها على خط حديدي يربط بين مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا ومدينة بازل شمال سويسرا.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إنه سيتم إخلاء المنطقة المحيطة بمكان العثور على القنبلة في مدينة راشتات منذ بعد ظهر الجمعة مشيرا إلى أنه سيتم الإخلاء في ضاحية نيدربول في دائرة نصف قطرها بطول 500 متر مبدئيا وقال إنه سيتم توسيع نطاق هذه المسافة إلى كيلومتر إذا تطلب الأمر.



ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بعملية الإخلاء كما ينطبق الأمر نفسه على مدة هذه الإجراءات.



وتابع المتحدث أن من المنتظر تفجير القنبلة البالغ وزنها قرابة 250 كيلوجراما "بأسرع ما يمكن".



وتم وقف الحركة على الخط الحديدي الرابط بين كارلسروه-بازل.



وذكر المتحدث أن القنبلة كان قد تم اكتشافها على مسافة تتراوح بين 30 و40 سنتيمترا من الخط الحديدي، وأوضح أن طول القنبلة يتراوح بين 70 و80 سنتيمترا.