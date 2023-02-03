إيهاب الكومي : الأهلي يقرر تجميد برونو سافيو ورحيله بنهاية الموسم

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن إدارة النادي الأهلي، قررت تجميد اللاعب البرازيلي برونو سافيو، ورحيله عن القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف إيهاب الكومي في تصريحات تليفزيونية، أن هناك قراراً غير معلن بتجميد البرازيلي برونو سافيو بعدما علمت الإدارة أن اللاعب قد تسبب في أزمة في استقدام مواطنه جوستافو سوزا بعدما اكد له أن الأمور في مصر غير مستقرة بشأن المرتبات بالنسبة للاعبين الأجانب وهو ما جعل جوستافو يتراجع عن اتمام تعاقده مع الأهلي .

وأوضح الكومي، أن إدارة الأهلي علمت بتلك التفاصيل عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وهو ما تسبب في حالة غضب من الإدارة واستطلعت رأي كولر حول احتياجه الفني للاعب إلا أن المدرب السويسري أكد لهم بأنه ليس في أولوياته ولا يمانع بيعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع الابقاء على بيرسي تاو، بشرط عدم اصابته مجدداً واجراء كشف طبي شامل عليه بنهاية الموسم.