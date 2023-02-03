بيد أن الديمقراطيين والنائبة قالوا إن الخطوة جاءت ثأرا من عزل اثنين من الجمهوريين من لجان في عام 2020 عندما كان الديمقراطيون يمثلون أغلبية في مجلس النواب.

كما أشارت إلهان إلى أنه جرى إبعادها بوصفها مسلمة هاجرت إلى الولايات المتحدة كلاجئة.

وقالت قبل وقت قصير من التصويت: "هل تفاجأ أحدكم من أنني بطريقة ما أعامل وكأني لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟".

وحصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وصوّت الأعضاء على أسس حزبية لعزل إلهان عمر يوم الخميس.

وتعد النائبة واحدة من ثلاثة ديمقراطيين بارزين عُزلوا من مهام لجانية في ظل تولي الأغلبية الجديدة في مجلس النواب، والذي يرأسه كيفين مكارثي.

وقال بعض الجمهوريين، بمن فيهم مكارثي، إنه لا ينبغي أن تعمل إلهان في لجنة الشؤون الخارجية القوية بسبب تعليقاتها السابقة عن إسرائيل والتي تعرضت، في بعض الأحيان، إلى انتقادات من قبل أعضاء الحزبين.

وكانت إلهان قد اعتذرت في عام 2019 عن التلميح بأن المشرعين الأمريكيين يدعمون إسرائيل فقط بسبب أموال جماعات الضغط.

وأدان أعضاء من الحزبين، بمن فيهم الزعيمة الديمقراطية آنذاك، نانسي بيلوسي، تعليقاتها ووصفوها بأنها معادية للسامية لأنها تذرعت بقوالب نمطية متشددة عن الشعب اليهودي الذي يستخدم المال في التأثير.