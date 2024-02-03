تظاهر مئات من المزارعين الألمان اليوم السبت احتجاجا على إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي، وذلك من خلال تنظيم قافلة احتجاجية حول مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، تجمع المزارعون بحوالي 400 جرار زرعي في مكان المظاهرة، وكان من المتوقع في وقت سابق أن يصل عدد هذه الجرارات إلى 2000 جرار.

وبدورها، طلبت شركة فرابورت المشغلة للمطار من الركاب السفر إلى المطار عن طريق وسائل النقل العامة أو منح وقت إضافي للرحلة بالسيارة.

وأفاد متحدث باسم الشركة، بأنه على الرغم من حدوث انقطاعات قصيرة، فإنه لم تقع فوضى كبيرة وكان الوصول إلى الصالة متاحا للركاب في جميع الأوقات.

يذكر أن المزارعين الألمان يحتجون في كل أنحاء البلاد منذ أسابيع على الإلغاء التدريجي المزمع للدعم.

وتتعلق المظاهرات أيضا بما يراه المزارعون كتشريعات صارمة جدا وبيروقراطية مفرطة، ولم يكن اختيار المزارعين لمطار فرانكفورت عشوائيا.

ولم يعد الاحتجاج مقتصرا على الديزل الزراعي فقط، ولكنه يتعلق أيضا بالمنافسة العادلة، وفقا لعدة منظمات مزارعين مشاركة.

ويتظاهر المزارعون في كثير من الدول الأوروبية، بما في ذلك "بولندا وفرنسا وهولندا وبلجيكا"، خوفا من تراجع معايير المعيشة وانخفاض أسعار الغذاء واللوائح التي تنطوي على زيادة الانفاق.

وكان البرلمان الألماني قد وافق أمس الجمعة، على الإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على وقود الديزل للمزارعين، على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.

وجاء ذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون تمويل الميزانية الذي يتضمن الإلغاء التدريجي لهذا الإعفاء.

وكانت التخفيضات المزمعة للدعم أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، حيث قاد بعضهم جراراتهم إلى العاصمة برلين أمام بوابة براندنبورج.