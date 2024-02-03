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الاحتلال الإسرائيلي يكثف اعتداءاته على جنوب لبنان

وكالة قنا
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 9:39 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 9:39 م

واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم، أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة /مركبا/، كما استهدفت قذائف مباشرة الواجهة الشرقية للبلدة المطلة على /وادي هونين/.

وأشارت إلى أن الطيران التابع للكيان الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة عيتا الشعب من جهة بلدة /القوزح/ في قضاء /بنت جبيل/، ملقيا عددا من صواريخ /جو - أرض/ على المنطقة المستهدفة، ثم تبعها بغارة جوية مماثلة مستهدفا أطراف بلدة /يارون/، كما شن غارة على المنطقة الواقعة ما بين /شيحين، وأم التوت/.

وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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