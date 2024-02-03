 توقعات بإقلاع رحلات جوية رغم إضراب مخطط له للطيارين بشركة تابعة للوفتهانزا بألمانيا - بوابة الشروق
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توقعات بإقلاع رحلات جوية رغم إضراب مخطط له للطيارين بشركة تابعة للوفتهانزا بألمانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 9:31 م

تتوقع بعض الجهات في ألمانيا، إقلاع الكثير من الرحلات المجدولة رغم إضراب مخطط له للطيارين في شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية، يومي غد الأحد وبعد غد الإثنين.

ودعت نقابة "كوكبيت" الطيارين إلى الإضراب لمدة يومين.

وتكافح النقابة، من أجل إبرام أول اتفاق عمالة جماعي في الخطوط الجوية التي تم تأسيسها قبل سنتين ونصف السنة وتعمل في فرانكفورت وميونخ.

وأعلنت الخطوط الجوية اليوم السبت، في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه من المتوقع أن تقلع 90% من الرحلات القصيرة والمتوسطة من فرانكفورت أثناء الإضراب.

ومن المقرر أن يتم تشغيل حوالي 30% من الرحلات الطويلة، وستتولى خطوط جوية أخرى بعض الرحلات.

وذكرت شركة "ديسكفر"، أن إجمالي 27 رحلة ستنطلق من فرانكفورت أثناء الإضراب، وستشغل لوفتهانزا العشر رحلات التي من المقرر أن تنطلق من ميونخ.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة، أنها تعمل على تقليص أثر الإضراب على الركاب قدر الإمكان.

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