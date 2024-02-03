ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة ضرب أجزاء من ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية الليلة الماضية.

ويقع مركز الزلزال، شمال غرب مدينة براغ، بمقاطعة "لينكولن" بولاية "أوكلاهوما"، على بعد حوالي 50 ميلا فقط إلى الشرق من "أوكلاهوما سيتي"، حسب شبكة "إيه.بي.سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت.

ولم ترد أي تقارير حاليا عن وقوع أي أضرار ولا إصابات في المنطقة، لكن يعمل مسؤولون حاليا على دراسة الوضع.

وكان زلزال بلغت قوته 9ر3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو في أكتوبر الماضي.