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فيديو.. شعبة المخابز: زيادة سعر الدقيق وراء ارتفاع أسعار الخبز السياحي

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 10:05 م
أرجع خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إنّ ارتفاع سعر الخبز السياحي إلى الزيادة التي حدثت لطن الدقيق الذي يُصنع به وهو دقيق 72% وحر التداول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن سعر طن هذا النوع من الدقيق قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان يبلغ تسعة آلاف جنيه، في حين وصل السعر حاليًّا إلى 34 ألف جنيه.

وأشار إلى أنّ الحكومة لا تسيطر على هذا النوع من الدقيق كونه مستوردًا وهم حر التداول.

ولفت إلى تسجيل زيادة بلغت سبعة آلاف جنيه للطن الواحد خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية.


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