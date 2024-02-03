- مصدر بالشرطة الفرنسية: منفذ الهجوم شاب مالي يحمل إقامة إيطالية ومضطرب نفسياً

أدى هجوم بسلاح أبيض، في محطة قطار مدينة ليون الفرنسية، صباح اليوم السبت، إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون أن تكون حياته مهددة، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين. فيما استبعدت السلطات الفرنسية، فرضية الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم مضطرب نفسياً.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن المشتبه به في هجوم محطة قطار "ليون" يعاني من اضطرابات نفسية، موضحة أن منفذ الهجوم مهاجر مالي، يحمل إقامة إيطالية.

وحول تفاصيل الحادث، قال الصحيفة الفرنسية إنه " حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت، هاجم رجل من المسافرين في محطة ليون في باريس، عدة أشخاص بسكين ومطرقة.

وأوضحت شرطة ليون أن "الهجوم أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، دون أن تكون حياته في خطر، وإصابتين طفيفتين. وتم نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى".

وأشارت "لوباريزيان" إلى أن ضباط شرطة من لواء شبكات السكك الحديدية وعناصر أمن السكك الحديدية وتدخلوا فور الحادث ألقوا القبض على منفذ الهجوم، موضحة أن الشرطة لا تسطيع في هذه المرحلة تحديد دوافع المهاجم.

وذكر مصدر في الشرطة أن المشتبه به، البالغ من العمر 32 عاما، مواطن مالي ويحمل تصريح إقامة إيطالي.

وقال مصدر في الشرطة: "لم يكن ليصرخ أثناء تصرفاته، مضيفاً:" "لقد قدم للشرطة رخصة قيادة إيطالية".

وبحسب معلومات "لوباريزيان" فإن المشتبه به يعاني من اضطرابات نفسية. ولم يتم إثبات أي صلات إرهابية في هذه المرحلة بينما لم يبدأ التحقيق.

بدوره، ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بـ"العمل الذي لا يطاق".

وتابع: "هناك تدخل من قبل الشرطة وخدمات الطوارئ حاليًا في الصالة 1 و3 من محطة القطار مما يجعل الوصول إليها غير ممكن مؤقتًا".

كما أشارت محطة السكك الحديدية في فرنسا على منصة "إكس" في وقت لاحق، أنه "قد أعيد فتح الصالة 1"، موضحة أن حركة السير داخل المحطة أصبحت بطيئة بين باريس محطة ليون ومونتارجي وبين باريس ومحطة ليون ومونتيرو"، في إشارة إلى أن ذلك الحادث له دوافع خبيثة لتعطيل حركة المرور.