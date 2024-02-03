خالد أبو بكر ينتقد يمامة بسبب مقترح الـ20%: فكرة غير مقبلة ولا تمثل الدولة

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، على خلفية مقترحه الأخير بتوجيه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب؛ بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار.

ووصف خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، مقترح رئيس حزب الوفد بـ «غير المنطقي» و« غير المقبول» خاصةً في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المصريون في الخارج.

وقال: «كلام ليس له معنى، لا اعتقد أن البرلمان أو الحكومة سيُلفتان إليه، لكن ما يحدث هو بلبلة ووجع دماغ؛ لأن من تحدث رئيس حزب الوفد».

وأكد أنّ «مقترح يمامة لا يُمثّل الدولة المصرية»، داعيا الحكومة إلى نفي أيّ نية للتفكير في تطبيق المقترح؛ من أجل طمأنة المصريين في الخارج، قائلا: « الحكومة برئية من هذا الاقتراح، كلام ميدخلش العقل».

وتساءل: «هل هذا اقتراح؟ أنا أُهيب بالعقلاء في حزب الوفد، هل أنتم راضون عن الاقتراح بهذا التوقيت؟».

وطالب أعضاء حزب الوفد بتوجيه الشكر إلى رئيس الحزب، قائلاً: «يكفي ما حدث في الانتخابات الرئاسية ، الناس في حزب الوفد قولوا بقى شكرا للدكتور عبد السند، يعني كفاية البلبلة اللي حاصلة في حزب الوفد، عايزين تعملوا لنا بلبلة في المجتمع كمان؟».

وناشد «أبو بكر» تلامذة الدكتور عبد السند يمامة وأبنائه بمطالبته بالكف عن طرح مثل هذه الاقتراحات والتركيز على دوره الأكاديمي، قائلاً:« كفاية، خلونا تكون الحياة العملية للدكتور يمامة في قمتها، قدم لبلده وحزبه والجامعات المصرية أداءً هائلاً، لكن إحنا وصلنا لمرحلة صعبة جدًا».