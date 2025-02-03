أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لعبنا شوطًا أول جيدًا وسجلنا ثلاثة أهداف، لكن أرضية الملعب لم تكن جيدة. وخلال جلسة الاستراحة، طالبنا اللاعبين بالاستمرار في الضغط والتركيز، لكن للأسف استقبلنا هدفًا خلال الشوط الثاني.

وأضاف المدير الفني: إجمالًا، اللاعبون أدوا ما عليهم، وحققنا فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد.

وأشار كولر إلى أن جراديشار، لاعب الفريق، سجل هدفًا اليوم وصنع المزيد من الفرص، ولعب مباراة جيدة، وتم استبداله بسبب شكوى من إجهاد عضلي.

وأكد المدير الفني أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لم يشارك في التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على جاهزيته.