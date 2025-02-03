إيطاليا: تحقيقات حول نفوق 4 ذئاب يشتبه في تعرضها للتسميم

قالت السلطات في مقاطعة ترينتينو الإيطالية، اليوم الاثنين، إن المارة عثروا على جثث أربعة ذئاب يعتقد أنها قد تم تسميمها بالقرب من مسار للدراجات في جبال الألب الإيطالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يفحص أطباء بيطريون جثث الذئاب الأربعة لتحديد سبب الوفاة.

وقد تم في الوقت نفسه الإبلاغ عن أن انثى ذئب نفقت في مقاطعة جنوب تيرول المجاورة في سبتمبر ربما تكون قد تعرضت للتسميم. ولم يتم بعد تأكيد سبب نفوقها، وتم بدء تحقيق.

ويعتقد أن الذئاب تعرضت للتسميم من جانب سكان يعارضون انتشارها في المنطقة. وهناك مخاوف متزايدة في شمال إيطاليا إزاء وجود ذئاب ودببة في الغابات.

ويقول المؤيدون إنها تشكل خطرا على الأفراد والحيوانات المنزلية في منطقة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.

ووصف عضو المجلس المحلي روبرتو فايلوني قتل الذئاب "بالصيد غير القانوني" وقال إن استخدام السم يشكل خطرا كبيرا على الحيوانات الأخرى، ومن بينها الكلاب.