بارت ويفر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء بلجيكا

أدى بارت دي ويفر اليوم الإثنين اليمين الدستورية أمام الملك فيليب، ليتولى مهامه رئيسا جديدا لمجلس وزراء بلجيكا.

وكان من بين أهداف ويفرالسياسية منذ فترة طويلة تفكيك الأمة، وتدمير هياكل الدولة، ومنح مزيد من الحكم الذاتي لمنطقة فلاندرز الواقعة شمالي البلاد على حساب الجميع.

وقال ويفر: "أقسم بالولاء للملك".

وكان هذا مؤشرا آخر على كيفية تغير الظروف، وكيف أن المطالب الجريئة بالاستقلال الفلمنكي قد مهدت الطريق لأمل في التغيير التدريجي وإيجاد توازن متجدد بين الفلاندرز الناطقين بالهولندية، وعددهم 7ر6 مليون نسمة، ووالونيا المنطقة الناطقة بالفرنسية، التي يقطنها 7ر3 مليون نسمة، وبروكسل المتعددة اللغات، التي يقطنها 2ر1مليون نسمة.

أدى رئيس الوزراء والوزراء الرئيسيون اليمين باللغة الهولندية والفرنسية بينما تمسك عدد آخر من أعضاء الحكومة المكونة من 15 عضوا من كلا جانبي الانقسام اللغوي بلغتهم الخاصة خلال حفل قصير في القصر الملكي.