في حفل توزيع جوائز جرامي 2025، تألقت شابيل روان بفستان أصفر مذهل مزخرف برقصات باليه، مستوحى من لوحة "راقصة مع باقة" للفنان الفرنسي إدوار ديجاس.

الفستان من مجموعة جان بول غوتييه للهوت كوتور لعام 2003، وأضفى على السجادة الحمراء سحرًا خاصًا بتفاصيله الدقيقة مثل العش والأزهار الزرقاء على الرقبة.

ترشحت روان لست جوائز جرامي، وعبرت عن فخرها لكونها فنانة تدعم المثلية؛ مشيرة إلى استعدادها لإلقاء كلمة جريئة خلال الحفل.



رغم آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.