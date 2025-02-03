وزير الدفاع الألماني ينصح بعدم الانفعال مع كل قضية يثيرها ترامب

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى التعامل بهدء مع مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.

وقال بيستوريوس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، إنه لا ينبغي الانفعال مع كل قضية يثيرها ترامب.

وطالب ترامب، شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في المستقبل، وحتى الآن يهدف الحلف إلى إنفاق 2% فقط.

وقال بيستوريوس: "في ضوء التهديد الجديد الذي يشكله بوتن، فقد صار من الواضح تماما أن 2% لا يمكن أن تكون كافية، بل يجب أن تكون أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف أنه ينبغي أن يصبح الإنفاق الدفاعي أكثر استدامة، مؤكدا ضرورة التركيز على صناعة الأسلحة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، قال بيستوريوس، إن نسبة الـ5% التي يطالب بها ترامب غير قابلة للتمويل.

وذكر الوزير، أن الأمر الحاسم هنا هو أن يتم تحديد أهداف قدرات حلف شمال الأطلسي وتحقيقها بالإجماع.

وقال: "هذا الأمر قد يكلف ما بين 3 إلى 4% سنويا".

وقبيل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بزيادة الإنفاق الدفاعي وزيادة إنتاج الأسلحة من ألمانيا.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، أمس الأحد: "يجب علينا الاستعداد للحرب.. هذه هي الطريقة الأفضل لتجنب الحرب".