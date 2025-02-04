ستارمر ينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات بشأن الدفاع بعد 5 أعوام من بريكست

انضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين إلى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات حول تعزيز التعاون الدفاعي، وذلك بعد 5 أعوام من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد(بريكست).

وقال ستارمر إن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلة، لكن "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا علاقة أفضل وأوثق عندما يتعلق الأمر بالتجارة والأمن".

وتابع أن الشراكة الأمنية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستسهم في تحسين حركة القوات وفي حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز التعاون الصناعي وزيادة الإنتاج الدفاعي.

وقال ستارمر "في جميع أنحاء أوروبا، يجب أن نتحمل المزيد من العبء الآن، لأنه عبء علينا أن نتحمله".

وقال "لا يمكننا أن نكون معلقين عندما يتعلق الأمر بقضايا السلام في قارتنا. يجب أن نقود، وهذا ما أنا عازم على أن نفعله".

وأضاف "لكن أيضا، سأتطرق إلى معالجة أوسع نطاقا، تتجاوز الدفاع والأمن إلى مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد".