رئيس مياه المنيا: نسعى باستمرار لتحسين الخدمات وتوفير كوب ماء صحي وآمن

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أكد المهندس ميلاد بشري يسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة تسعى باستمرار إلى تحسين خدماتها وضمان أفضل مستوى من الأداء لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كوب ماء صحي وآمن، متلازما مع تحقيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال زيارة الشركة، مجمع الورش المركزية بقرية 4 العزيمة بمركز سمالوط، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المعدات وفق خطط الصيانة الدورية.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الإسراع في لف المواتير لتلبية احتياجات الفروع، وإعادة تعبئة جميع طفايات الحريق، بالإضافة إلى الإسراع في إصلاح الطلمبات وصيانتها لضمان استمرار كفاءة العمل.

كما وجه بسرعة توفير الأغطية الخرسانية بالمقاسات المطلوبة لجميع الفروع، والانتهاء من الأعمال الخاصة بورشة المسبك في أقرب وقت.

وأكد رئيس مياه المنيا أن المجمع يلعب دورًا محوريًا في صيانة جميع المعدات الخاصة بالشركة، وذلك بفضل العمالة المدربة والمؤهلة لتنفيذ مختلف المهام الفنية بدقة وكفاءة.

الجدير بالذكر أن المجمع يضم سبع ورش متخصصة منها: مصنع الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف محابس المياه والصرف الصحي، مصنع إنتاج القوالب الخرسانية (Mblock).

ورشة الكهرباء ولف المواتير، ورشة الميكانيكا وصيانة الطلمبات ورشة اللحام، ورشة معامل القدرة (PF)، ورشة تعبئة طفايات الحريق.