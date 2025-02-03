ترامب يصف مدراء وكالة مساعدات بـ«المتطرفين المختلين عقلياً»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، يديرها مجموعة من "المتطرفين المختلين عقلياً".

ويأتي هذا التعليق في وقت قدم فيه رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يقود جهوداً لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، تحديثاً عن هذه الجهود، مشيراً إلى أن العمل جار على إغلاق الوكالة المعنية بالمساعدات الخارجية، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية.

وعند سؤاله عن الوكالة، قال ترامب: "يديرها مجموعة من المتطرفين المختلين عقلياً، ونحن نعمل على إخراجهم، ثم سنتخذ قراراً بشأن مستقبلها".

من جهته، تحدث ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عن أداء وزارة الكفاءة الحكومية عبر منصة "إكس"، قائلاً إنهم "يعملون على إغلاق الوكالة للتنمية الدولية التي لا يمكن إصلاحها"، مضيفاً أن الرئيس ترامب يتفق معه على أنه يتعين إغلاقها.

كما علق على تقارير بشأن وضع اثنين من كبار مسئولي الوكالة في إجازة إدارية، قائلاً: "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة إجرامية. حان وقت إنهائها".

وبدا موقع الوكالة على الإنترنت غير متاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ ظهرت رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع، حيث يعرقل الرئيس الأمريكي عمل الوكالة الأمريكية من خلال تحركاته الأخيرة، وقد يكون في طريقه إلى تهميشها أو حتى إغلاقها فعلياً.

وتتبع الوكالة، لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية، وهي مسئولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين.