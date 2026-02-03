معارض «أهلاً رمضان» تستقبل المواطنين في المنوفية بخصومات تصل إلى 40%

تواصل محافظة المنوفية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026، من خلال التوسع في إقامة وتشغيل معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المراكز والمدن، لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن المحافظة تضم حاليًا 19 معرضًا للسلع الغذائية، من بينها 4 معارض رئيسية، موزعة على عدد من المدن والمراكز، أبرزها شبين الكوم، منوف، والشهداء، ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن نسب الخصومات داخل معارض "أهلاً رمضان" تصل إلى 30% و40% مقارنة بأسعار السوق، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، الدقيق، اللحوم، الدواجن، إلى جانب باكيات وياميش رمضان المتنوعة بجودة معتمدة وأسعار تنافسية.

وأشار عز الدين إلى أن المعارض تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن المديرية تتابع المعارض ميدانيًا بشكل مستمر للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وتوافر السلع بالكميات المناسبة، وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مديرية التموين تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وكبرى الشركات والموردين لضمان استمرار ضخ السلع الغذائية، مع وجود خطة للتوسع في إقامة معارض جديدة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وكان محافظ المنوفية قد وجّه بضرورة التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع تكثيف الرقابة التموينية على جودة السلع والأسعار، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر المبارك وتلبية احتياجات المواطنين.