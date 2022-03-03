رئيس أوكرانيا: يمكن حل كل القضايا إن تمت المفاوضات الروسية الأوكرانية على نحو متكافئ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن يمكن حل كل القضايا إن تمت المفاوضات الروسية الأوكرانية على نحو متكافئ.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الرئيس زيلنسكي قوله إنّ المفاوضات الأوكرانية الروسية تحتاج إيجاد حلول وسط بشأن بعض القضايا لكن ليس كل شيء.

وأشار إلى أنّ بلاده تعتمد بشكل كبير على موقف ألمانيا فيما يخص طلب كييف عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.