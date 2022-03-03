الضرائب: اتخاذ الإجراءات لدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين

وأوضح أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.وقال عبد القادر، إنه للتيسير على الممولين فإن هناك مركز دعم جديد تم افتتاحه لمساعدة الممولين فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى على المنظومة الإلكترونية، وذلك بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر حيث تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين لتقديم خدمة الدعم الفني لهم في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى استمرار تواجد فرق للدعم الفنى بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية؛ لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، هذا كله مع استمرار تقديم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة.وأشار طارق الدبيس رئيس قطاع الحصر والإقرارات، إلى استمرار العمل بمركز الدعم الفني المتخصص القائم في قطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر ابتداء من 27/2/2022 خلال مواعيد العمل الرسمية لتقديم الدعم الكامل لمساعدة الممولين والمسجلين في تقديم الإقرارات الضريبية، ومساعدتهم في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها ، مضيفًا أنه تم توفير 4 منافذ لخدمة تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير منفذ خاص بخدمة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن ذلك المركز سيستمر في عمله في تقديم الدعم بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.وقال طارق الدبيس، إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية أون لاين يوميًا للممولين، حول كيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وكيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية ولتغطية الموضوعات الضريبية.وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحةورابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:رابط صفحة المصلحة على تويتر:ورابط صفحة المصلحة على انستجرامويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي