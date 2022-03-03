ماكرون: بوتين رفض وقف الهجوم على أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين رفض وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وغرّد ماكرون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس: "تحدثت مع الرئيس بوتين ورفض وقف هجماته على أوكرانيا في هذه المرحلة".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.