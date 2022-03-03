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ماكرون: بوتين رفض وقف الهجوم على أوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 8:03 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 8:03 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين رفض وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وغرّد ماكرون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس: "تحدثت مع الرئيس بوتين ورفض وقف هجماته على أوكرانيا في هذه المرحلة".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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