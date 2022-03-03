تراجع الفائدة على قروض الإنتربنك في الصين إلى أقل مستوياتها منذ 3 أسابيع

تراجعت أسعار الفائدة على القروض بين البنوك (إنتربنك) في الصين إلى أقل مستوياتها منذ 3 أسابيع مع تراجع معدلات الإقراض بين البنوك في ظل وفرة السيولة في النظام المصرفي، كما يتضح في إجراءات بنك الشعب (المركزي) الصيني لامتصاص السيولة من السوق. وارتفع سعر اليوان الصيني في الداخل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى تراجع سعر الفائدة على قروض الإنتربنك (ريبو) لليلة الواحدة بمقدار 13 نقطة أساس إلى 1.73% اليوم الخميس، وهو أقل مستوى له منذ 10 فبراير الماضي. وتراجعت الفائدة على قروض السبعة أيام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.97%.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج، فإن البنك المركزي الياباني سحب من النظام المصرفي حوالي 190 مليار يوان. وسيحتاج البنك المركزي إلى ترحيل أكثر من 1.2 تريليون يوان من أدوات ضخ السيولة والتي تستحق السداد خلال الشهر الحالي، إذا كان يريد الحفاظ على أداء النظام المصرفي.