تقرير: جروسي يزور طهران قريبا

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أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية، اليوم الخميس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة طهران، بمبادرة ذاتية، للتوصل إلى خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة.

ونقلت "نورنيوز"عن مصادر مطلعة، أن جروسي سيتوجه مساء غد الجمعة إلى طهران بهدف إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وسيلتقي جروسي السبت مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ومن المحتمل أن يلتقي جروسي أيضا عددا من المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة.

واعتبرت الوكالة أن الزيارة "مؤشر على أن التفاعل بين إيران والوكالة الدولية آخذ في التحسن بشكل ملحوظ".