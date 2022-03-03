تكريم المتميزين في ختام المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانية بآداب المنوفية

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإنسانية ومسارات التحول التى نظمته كلية الآداب جامعة المنوفية في الفترة من ٢ إلى ٣ مارس الحالي.

وأوصى المؤتمر بالعديد من التوصيات من أهمها إنشاء متحف إقليمي لمحافظة المنوفية يروي لأبناء المنوفية دورها التاريخي والحضاري عبر العصور التاريخية ودورها الباسل في مقاومة التحديات وترسيخ أركان الهوية المصرية، العمل على تسجيل التراث المادي والثقافي وحفظه من الضياع للأجيال القادمة كركيزة أساسية في التمسك بالثقافة المصرية والعربية، ووضع خطة للارتقاء بها على عدة محاور ، أولها تشييد المدارس في المناطق التي تعانى عجزاً، ومن خلال تحديد المناطق التي تعاني كثافات طلابية مرتفعة، وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للبنية الأساسية بالمناطق الصناعية القديمة وكذلك المناطق الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة، ومواجهة الفتاوى المتشددة والعمل على تفكيك مبادئ الفكر المتشدد بما يحقق ثقافة التسامح الدينى وتعميق ثقافة الحوار، وتفعيل ثقافة المواطنة بما يحقق التعايش السلمي بين أبناء الوطن، تفعيل التدريس باللغة العربية في العلوم الإنسانية للمنافسة بين اللغات الحية، التركيز على إدارج المعلوماتية كمادة أساسية في العلوم الإنسانية.

وعلى هامش الختام، أعلن الدكتور إسماعيل عن الأبحاث المميزة وأهدى أصحابها جائزة درع المرحوم الدكتور فتحي مصيلحي، وهم الباحثة أسماء فتحي جامعة بنها، الباحثة نادية سعد مرسي جامعة طنطا، الباحثة حنان شبانة إبراهيم عبدالوهاب جامعة تبوك، الباحث صلاح محمد صلاح دياب جامعة المنوفية.