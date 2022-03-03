عمدة برلين ترغب في التنسيق على مستوى ألمانيا للتعامل مع تدفق الفارين من أوكرانيا

قالت عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي إن التنسيق على مستوى البلاد في ألمانيا ضروري للتعامل مع تدفق الفارين من أوكرانيا.

وذكرت جيفاي اليوم الأربعاء: "إن برلين مركز كبير بالطبع ووجهة العديد من الأشخاص القادمين إلى هنا أيضا".

وأضافت: "هناك تركيز قوي للغاية على برلين. سنحاول أيضا إدارة ذلك من جانبنا بقدر استطاعتنا. لكننا في حاجة أيضا إلى دعم من الولايات الأخرى في هذا".

وتجري برلين مشاورات حاليا لتنظم توزيع الأشخاص خارج العاصمة مع ولايات أخرى مثل براندنبرج وسكسونيا أنهالت ومكلنبورج- فوربومرن.

وكانت حكومة الولاية أعلنت عن توفير أماكن لـ20 ألف لاجئ مبدئيا، كما زادت ولاية مكلنبورج-فوربومرن من عدد الأماكن في نُزُل الاستقبال الأولي، وأنشأت العديد من المناطق في ولاية سكسونيا السفلى نُزُل طوارئ.

كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أن عدد لاجئ الحرب القادمين من أوكرانيا بلغ مؤخرا 5000 لاجئ مسجل.