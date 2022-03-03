أوكرانيا تعلن تحرير بوتشا في كييف من قبضة الروس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، عن تحرير بلدة بوتشا الواقعة في العاصمة الأوكرانية كييف، من قبضة الروس، وذلك حسبما أعلنته نائبة وزير الدفاع آنا ماليار، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



ونشرت «ماليار»، مقطع فيديو يظهر فيه جنود أوكرانيون وهم يرفعون علمًا أزرق وأصفر فوق المدينة، وعلقت عليه بقولها: «بوتشا لنا».









واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.



وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.