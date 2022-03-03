انطلقت فعاليات المشروع الثقافي، تحت رعاية الهيئة القومية للأنفاق، برسم اللوحات الفنية والتذكارية وصور الركاب الحية، على جدران محطة مترو أنفاق باب الشعرية الداخلية، وذلك بحضور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، و3 فنانين، علاء عوض ومينا ميلاد وسامح إسماعيل، و7 طلاب من كلية الفنون الجميلة.

وانتقل والي، بعد الإطلاع علي جدارية محطة باب الشعرية الذي تحكي جمالاً للمنطقة، إلى محطة مترو كلية البنات، لتفقد ما تم بالمشروع الثقافي على جدران المحطة، حيث استمع لآراء المواطنين المترددين على المحطة لما هو قامت به الهيئة بالتعاون مع الشركة الفرنسية برسم وتلوين الجدران.

وقال محمود رشاد، مواطن، إن رسم لوحات الفنية أو التذكارية تحكي للمتوافدين مناطق وشوارع الحي قبل الخروج من محطة المترو، موضحاً أنه الأعمال الفنية بالمكان رفع من جمال ورقي المظهر الحضارى داخل المحطة.

وأوضح رشاد، لـ"الشروق"، أن الجدران تحكي عراقة التاريخ وتذكرنا بالماضي الجميل، قائلة:"مصر كلها بتتطور وبتتجمل بقيادة الرئيس السيسي تحيا مصر".

وتابع: "أجمل اللوحات الداخلية بالمحطة هي الصور والرسوم الفرعونية التي تحكي أصالة التاريخ ورقي الأنسان المصري".