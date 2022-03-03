كوريا الجنوبية تسجل 198 ألف إصابة بكورونا و128 حالة وفاة

تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية دون الـ200 ألف حالة، وذلك بعدما تجاوزت هذا الحد لأول مرة أمس الأربعاء.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، تسجيل 198 ألفا و803 إصابات، بينها 198 ألفا و749 إصابة محلية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 128 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8394 وفاة.

وقالت السلطات الصحية، إنه من المتوقع أن تصل الموجة الحالية لذروتها في منتصف الشهر الجاري، حيث من المرجح أن تصل حصيلة الاصابات اليومية إلى 250 ألف حالة.