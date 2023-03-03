فيوتشر يتعادل مع الإسماعيلي ويفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر والإسماعيلي، والتي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة من لاعبي فيوتشر على مجريات اللعب في معظم أوقاتها، ولكن تألق حارس الإسماعيلي محمد فوزي، حرم أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، فقد فريق فيوتشر نقطتين ثمينتين في صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز، حيث وصل رصيده للنقطة 39 في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر برصيد 41 نقطة.

فيما رفع فريق الإسماعيلي رصيده للنقطة 15 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الأخير.