تحدث الفنان حلمي عبدالباقي، عن علاقته ببناته الأربعة، كاشفا سبب عدم دخول ابنته الكبرى مجال الغناء رغم امتلاكها الموهبة.



وقال حلمي عبدالباقي، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: عندي 4 بنات وعايش مدلع خالص ويا بخت اللي عنده بنات وكلهم متعلقين بيا أوي.



وتابع أن أسماء بناته هي: دينا وماهيتاب وساندي وباكينام، موضحا: "أمي الله يرحمها كانت بتقولي يا ابني أنت مسميلنا أسامي هندي، ومكانتش تعرف تقول باكينام.



وأوضح أن ابنته دينا الكبيرة تحفظ جميع أغانيه أكثر منه، لافتا إلى أنها لم تدخل مجال الغناء لأن الموضوع كان صعب عليه لأنه فلاح، ولا يتمنى لهم أن يمروا برحلة التعب التي عانى منها في مشواره.



وأضاف: الأخلاقيات دلوقتي مبقتش زي زمان، وأنا الحمد لله البنات واخدين بالهم مني كويس جدا وزوجتي حاجة عظيمة جدا.



وتحدث عن ذكرياته مع الغناء وبداية مشواره الفني وموقف تعرض له في حياته.



وقال: جيلنا كان محظوظ، ولكن مش محظوظ إعلاميا والمتلقي كان مختلف عن دلوقتي ولما كنا بنعمل أغنية كنا نتوقع انها رايحة في حتة تانية لان المتلقي سميع للأغاني



وتابع: أنا اللي اكتشفت نفسي ومحدش اكتشفني وأنا من الزقازيق، وكان فيه أفراح عندنا وصاحب الفرح كان صحابي بيخلوني أغني.



وقال: لما جه العيد القومي لمحافظة الشرقية خلوني أغني في الحفلة دي، ومن ساعتنا اكتشفت إني بغني كويس.



وأضاف: على مدار حياتي في مواقف كتير لما بفتكرها بضحك، وكنت في كورال الجامعة بغني صولو ومكنتش أعرف يعني إيه موال ومقام، واتعلمت كل ده بالممارسة.



وقال: مرة كنت طالع في حفلة تبع الجامعة وكنت بغني للأستاذ محمد العزبي، وكنت مبسوط جدا وقتها ولما خلصت قولت للاستاذ قطب ايه رأيك؟ فقالي إيه القرف ده عمال تدخل من مقام وتدخل مقام تاني، وكانت نقلة في حياتي وكنت لازم أتعلم وأثقف نفسي وبقيت أعرف من الموسيقييين كل حاجة محتاج أعرفها في المزيكا.





