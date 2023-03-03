موسكو تتهم الغرب بتخريب اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، الغرب بتخريب اتفاق الحبوب الذي تم ابرامه مع أوكرانيا العام الماضي، ودفعت بأن موسكو ممنوعة من الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "علينا أن نستنتج أن حزمة الترتيبات التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة /أنطونيو/ جوتيريش والموقعة في اسطنبول في 22 تموز/يوليو 2022 معطلة".

وكان أحد الأسباب التي تم سردها هو إغلاق كييف المتواصل لخط أنابيب الأمونيا بين تولياتي في روسيا ومدينة أوديسا الأوكرانية.

ووفقا للاتفاقيات، كان من المفترض أن تبدأ عمليات إعادة شحن الأمونيا في نفس الوقت الذي بدأت فيه الصادرات الغذائية الأوكرانية.

واستطرد البيان "لكن الأوكرانيين والغرب لا يهتمون مطلقا بعدم تصدير 5ر2 مليون طن من المواد الخام ، تكفي لإنتاج 7 ملايين طن من الأسمدة لنحو 200 مليون شخص، إلى السوق العالمية بسبب مثل هذه الإجراءات".

وقال البيان أيضا إنه تم حظر تصدير الأسمدة الروسية المتفق عليه في موانئ في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وهولندا.

وحددت الاتفاقية إجراءات التصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، بينما تم السماح لروسيا بتصدير الأسمدة في المقابل.

وتمر السفن عبر البحر الأسود في ممرات محددة أزيل منها الألغام ويتم تفتيشها أخيرا في تركيا قبل مواصلة رحلتها. وكان من المقرر تمديد الاتفاق المؤقت هذا الشهر لمدة أربعة أشهر أخرى.

ولم يتضح من البيان ما إذا كانت روسيا تعتزم الالتزام بالاتفاق رغم الانتقادات.