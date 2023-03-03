حمل المؤيدون للدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي، على الأعناق، عقب إعلان فوزهم بانتخابات نقابة المهن التمثيلية.



وفاز الدكتور أشرف زكي بانتخابات نقابة المهن التمثيلية؛ ليجدد ولايته كنقيب للدورة الثالثة على التوالي.



كما فاز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، كل من أحمد بدير وإيهاب فهمي ونهال عنبر وعفاف رشاد وأشرف طلبة وعلي كمالو.



ونافس د. أشرف زكى، على مقعد النقيب كلا من الفنان حلمي فودة، والمخرج أحمد السيد أبو موسى.



وكانت انتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وسامى مغاورى، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج، وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.



وترشح لمقاعد الأعضاء الـ6 بمجلس النقابة، 12 شخصا وهم أحمد بدير، ونهال عنبر، وإيهاب فهمى، وأشرف طلبه، ولقاء سويدان، وعفاف رشاد، وهند عاكف، وحكمت عاطف، وعلى كمالو، ومحمد عاشور، ومحمد صلاح آدم، وصلاح طافش.