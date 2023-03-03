تقرير: صندوق الثروة السعودي يبحث شراء حصة في شركة الفنادق البريطانية روكو فورت هوتيلز

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قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات لشراء حصة في شركة الفنادق البريطانية روكو فورت هوتيلز ليمتد في صفقة يمكن أن تصل بقيمة الشركة البريطانية إلى 3ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن الصندوق وهو صندوق سيادي سعودي يقترب من الفوز بالصفقة، التي قد تشمل شراء حصة أقلية مملوكة لصندوق استثمار مرتبط ببنك كاسا ديبوزيتي بريستيتي الإيطالي المملوك للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية رجل الأعمال البريطاني المولد روكو فورت سيحتفظ بالسيطرة على الشركة في أي صفقة.

ولم يتم الاتفاق على باقي التفاصيل حتى الآن، كما لا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق نهائي، ومن الممكن ظهور مشترين محتملين جدد للحصة الإيطالية.

وتدير شركة روكو فورت هوتيلز أكثر من 10 منتجات وفيلات فارهة منها: برونز في لندن وبالمورال في أدنبره وهوتيل دي روسي في روما بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.

واستحوذ صندوق استثمار تابع لبنك سي.دي.بي الإيطالي على حصة قدرها 23% من أسهم الشركة البريطانية مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (72 مليون دولار) في 2014.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قطاع الفنادق حيث يتطلع إلى إنعاش القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتحديث الاقتصاد السعودي المعتمد على عائدات النفط.

وفي العام الماضي استثمر الصندوق 50 مليون دولار في سلسلة فنادق هابيتات وضخ 900 مليون دولار في توسعات مجموعة أمان جروب السويسرية للفنادق.