نائب وزير الخارجية السعودي يبحث مع البرهان جهود السلام في السودان

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في مدينة بورتسودان.



وحسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا" نقل الخريجي للبرهان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للشعب السوداني بدوام السلام والأمن.

من جهته، أعرب البرهان عن "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لاهتمامهما وحرصهما على استدامة السلام والاستقرار في السودان"، مشيرا إلى "الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين".

كما أعرب رئيس المجلس السيادي عن تقديره أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اهتمامه بالملف السوداني ومساعيه نحو وقف الحرب وإحلال السلام.

وتطرق اللقاء، وفق "سونا"، لمبادرة السلام التي يرعاها ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي والتي تهدف لمعالجة الأزمة السودانية وإحلال السلام في السودان، بجانب الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.

كما تناول اللقاء أيضا "الترتيبات الجارية لانعقاد مجلس التنسيق الاستراتيجي بين البلدين والذي يحظى برعاية كريمة من القيادة في البلدين الشقيقين".





من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاستقبال، بحث جهود تحقيق السلام في السودان بما يحقق أمنه واستقراره، ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدَّد نائب وزير الخارجية السعودي حرص المملكة على عودة الأمن والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد.