فتح: نتنياهو يرى استمرار العدوان على غزة طريقا للبقاء في السلطة وقيادة الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طريقًا للبقاء في السلطة وقيادة الحكومة.

قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طريقًا للبقاء في السلطة وقيادة الحكومة.



وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة، بسبب تصريحاته وسياسته المتطرفة.



وأشار إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه بقطاع غزة واستخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين، من خلال منع المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين.



ولفت إلى أن بن غفير ينفذ مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع هناك.